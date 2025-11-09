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Киновечер: «Битлджус» (2024)

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

После смерти отца Лидия со своей дочерью Астрид и мачехой Делией возвращаются в старый дом в городке Уинтер-Ривер. Когда Астрид обнаруживает на чердаке тот самый макет города, Лидии приходится рассказать ей о Битлджусе — озорном и крайне неприятном призраке, чьё имя ни в коем случае нельзя называть три раза. Но любопытство девочки берёт верх — она открывает портал в загробную жизнь. Битлджус начинает снова терроризировать всех живых. После оплаты присылай в комментарии сколько мест для тебя забронировать и на какой фильм: https://t.me/vspyshkafriends/3759 На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.

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