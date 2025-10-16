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Кино
Про событие
Что сделает пара непрофессиональных привидений, когда их добрую Новую Англию наводнят снобы из Нью-Йорка? Они наймут частного «био-экзорциста», чтобы изгнать пришельцев. И результат превзойдет все ожидания. После оплаты присылай в комментарии сколько мест для тебя забронировать и на какой фильм: https://t.me/c/1620560017/17998 На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.
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