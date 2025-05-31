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Киновечер «Аватар»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Показ легендарного фильма Джеймса Кэмерона — настоящее путешествие в фантастическую вселенную, где переплетаются красота природы, захватывающие приключения и глубокие философские вопросы. Представь себе: мягкие пуфики, позволяющие расслабиться и полностью погрузиться в просмотр, а вокруг – огромные экраны, оживляющие каждый кадр фильма. Почувствуй себя частью мира Пандоры, ощути энергию леса и борись вместе с героями за его спасение! Это идеальная возможность отвлечься от повседневной суеты и окунуться в мир магии.

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