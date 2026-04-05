ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Киновечер «Анна Каренина»

«Вопросы литературы», Большой Гнездниковский переулок, 10

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. Просмотр фильма «Анна Каренина» (2012) в первом московском небоскрёбе. В месте, где зарождался русский голливуд, где Булгаков познакомился со своей третьей женой и где на крыше функционировал полноценный ресторан с садом. Попасть в редакцию «Вопросы литературы», которая обитает на 10-м этаже дома Нирнзее не так то просто. Познакомься с литературным этажом и его историей, полюбуйся шикарным видом на Москву и, конечно, насладись просмотром фильма и его разбором в уютной камерной обстановке. Что тебя ждёт: — Лекция о кинокартине и её режиссёре Джо Райте; — Камерный просмотр фильма в дубляже, на русском языке; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника; — Бокал шампанского, хрустящие брускетты с творожным сыром, рукколой, вялеными томатами и прошуто, а также сладкие брускетты с карамелизированой грушой, сыром бри, орехами и медом + ароматный чай входят в стоимость билета. А ещё фотографируют гостей на плёнку, так что незабываемые кадры на память тебе обеспечены. Запись в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста