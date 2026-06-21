Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. Романтизируют лето несмотря на дождливый прогноз на окном. Нелинейная история любви романтика Тома и прагматичной Саммер, которая не верит в серьёзные отношения. На протяжении 500 дней их романа Том пытается найти в их связи судьбу, а после болезненного разрыва переосмысливает каждый прожитый вместе день, чтобы понять, что пошло не так. Что тебя ждёт: — Лекция о кинокартине и его режиссёре Марке Уэббе; — Камерный просмотр кино на большом экране; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + приз для самого активного участника; — Начос, бокал шампанского, боул из попкорна, винограда, сыра и крекера + ароматный чай входят в стоимость билета. Можешь одеться в винтажный кэжуал 00-х, сделают тебе красивые фотокарточки на память. 21 июня в 15:00 и 19:00 Запись в ТГ