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Киновечер «500 дней лета»

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. Романтизируют лето несмотря на дождливый прогноз на окном. Нелинейная история любви романтика Тома и прагматичной Саммер, которая не верит в серьёзные отношения. На протяжении 500 дней их романа Том пытается найти в их связи судьбу, а после болезненного разрыва переосмысливает каждый прожитый вместе день, чтобы понять, что пошло не так. Что тебя ждёт: — Лекция о кинокартине и его режиссёре Марке Уэббе; — Камерный просмотр кино на большом экране; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + приз для самого активного участника; — Начос, бокал шампанского, боул из попкорна, винограда, сыра и крекера + ароматный чай входят в стоимость билета. Можешь одеться в винтажный кэжуал 00-х, сделают тебе красивые фотокарточки на память. 21 июня в 15:00 и 19:00 Запись в ТГ

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