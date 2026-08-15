Самый жгучий, богемный и ироничный курортный роман в истории кино. Пересматривают любовные страсти от Вуди Аллена. Две американки приезжают на лето в Каталонию. Правильная Вики и бунтарка Кристина встречают харизматичного художника Хуана Антонио, а следом за ним — его взрывоопасную бывшую жену. Естественно, начинается безумный роман с участием Хавьера Бардема, Скарлетт Йоханссон и Пенелопы Крус. И все это на фоне невероятных каталонских пейзажей. Кстати всё, что Хавьер Бардем и Пенелопа Крус кричат друг другу на испанском — чистая импровизация актёров. И она так хороша, что принесла Пенелопе Крус Оскар за роль Марии Елены. Показывают в оригинале с русскими субтитрами. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток