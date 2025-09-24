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Киноужин: «Великая красота»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Показ на итальянском языке с русскими субтитрами. Красота здесь и есть единственная религия. Она спасает от разрушительных соблазнов и дарит величие, а значит, и вечную жизнь. Джеп Гамбарделла – превосходный писатель, автор бестселлера, правда, было это сорок лет назад, и с тех пор он не написал ни одной книги. Только что ему исполнилось 65 лет, и по такому поводу на одной из крыш в центре Рима состоялась превосходная вечеринка. В меню сет 1 — вечная классика новыми глазами на закуску — фермерская капрезе томаты / моцарелла / анчоусы / базиликовое масло на горячее - parmigiana di melanzane с домашними фокаччами и крафтовым зеленым песто баклажаны в нежной панировке / соус из свежих томатов /с добавлением трех сыров: рикотта, моцарелла и пармезан десерт дня — итальянская меренга с кремом из маскарпоне и вареньем из абрикосов из напитков: приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад

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