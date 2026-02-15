Для тех, кому не хватило романтических переживаний. Райан Гослинг и Мишель Уильямс в откровенной мелодраме 2010 года. Дин и Синди, тогда и сейчас. Знакомятся, влюбляются, сближаются. Создают семью, копят обиды, расходятся во взглядах на жизнь. Пытаются понять, как любовь превратилась в привычку, раздражение и дистанцию, и можно ли откатить всё обратно. Артхаусный, мрачный и болезненный портрет распадающегося брака, и, одновременно, очень хорошее кино про любовь. Даже не про любовь, а про то, как со временем она трещит по швам и ломается, попытки её спасти и невозможность найти виноватых. Сценарий вызревал почти 12 лет, а Гослинг и Уильямс готовились к съемкам как к документалке: после съёмок «счастливого прошлого» режиссёр Дерек Сиенфрэнс («Звук металла») устроил паузу и они делали импровизации, чтобы разрушить химию и нарастить напряжение для сцен «настоящего». Мишель Уильямс получила за роль номинацию на Оскар. Фильм будет демонстрироваться на большом экране на языке оригинала с субтитрами. На показе будет фуршетный стол + в стоимость билета включён 1 welcome drink.