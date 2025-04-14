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Киноужин: «Унесённые призраками» (2001)

Едва Знакомы 5.0, Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Тихиро с мамой и папой переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждёт великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи. Меню: овощи гриль с кремом из васаби, сливочная лазанья и матча-тирамису. Вопросы в тг – @edva_znakomi

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