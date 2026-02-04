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Киноужин: «Умри, моя любовь»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Псевдопсихологический хоррор 2025 года от Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином») о молодой матери, которая мучается сама и мучает Роберта Паттинсона. Грэйс (Дженнифер Лоуренс) и Джексон (Роберт Паттинсон) переезжают в глушь, где она рожает ребенка и погружается в послеродовую депрессию. Пока Джексон работает, молодая мать постепенно теряет рассудок, мучаясь от одиночества и гнева. Паттинсон первый раз в жизни играет самого обычного парня. Зато у Дженнифер Лоуренс есть повод показать свой актерский талант – состояние её героини Грейс, которой режиссёр, кстати, не даёт никаких диагнозов, стремительно прогрессирует. Она скучает, злится и вытворяет бог весть что – то будит мужа с ружьём, то отправляется гулять голышом по лесу. Плакать или смеяться не всегда понятно, фильм заявлен как драма и хоррор, но местами напоминает чёрную комедию. Разобраться попробуешь вместе с Настасьей Горбачевской, кинокритиком, главным редактором портала Film.ru и автором канала Киноводство. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами. На показе будет фуршетный стол + в стоимость билета включён 1 welcome drink.

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