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Киноужин: «Расскажи мне кино» (2023)

Едва знакомы: особняк на Третьяковской
Старомонетный пер., 22, стр. 2

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: 1960-е годы. Мария Маргарита, младший ребенок в семье, живет в небольшом городке в пустыне Чили. Самый долгожданный день недели — воскресенье, когда жители идут в кино, чтобы насладиться волшебными историями, переносящими их в другие миры. Родители вскоре понимают, что у их маленькой дочери есть совершенно особый дар — сверхъестественная способность рассказывать киноистории. Слава Марии распространяется по всему городу и меняет судьбу семьи. Показ на языке оригинала, русские субтитры. Меню: пряные баклажаны с воздушным муссом, паста с вялеными томатами бискотти в миндальном креме с gelato, алый глинтвейн, гречишный чай и вишневый улун. Перед началом – экскурсия по особняку, после – обсуждение фильма для всех желающих. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия. 19-30 сбор гостей. 20-00 начало показа.

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