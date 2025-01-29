О фильме: 1960-е годы. Мария Маргарита, младший ребенок в семье, живет в небольшом городке в пустыне Чили. Самый долгожданный день недели — воскресенье, когда жители идут в кино, чтобы насладиться волшебными историями, переносящими их в другие миры. Родители вскоре понимают, что у их маленькой дочери есть совершенно особый дар — сверхъестественная способность рассказывать киноистории. Слава Марии распространяется по всему городу и меняет судьбу семьи. Показ на языке оригинала, русские субтитры. Меню: пряные баклажаны с воздушным муссом, паста с вялеными томатами бискотти в миндальном креме с gelato, алый глинтвейн, гречишный чай и вишневый улун. Перед началом – экскурсия по особняку, после – обсуждение фильма для всех желающих. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия. 19-30 сбор гостей. 20-00 начало показа.