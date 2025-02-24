О фильме: Янг — любимая игрушка в семье Джейка — ломается и не подлежит гарантии. Проблема в том, что Янг — это андроид, не отличимый от настоящего человека, и расстаться с ним не так просто. Джейк обещает дочери во что бы то ни стало починить Янга, и пускается в настоящую одиссею по волнам памяти робота, который окажется куда человечнее. Пока на языке оригинала, русские субтитры. Меню: сморреброды, нежный бэби картофель, слоеные булочки «как в Дании», привественный бокал вина и гречишный чай. Перед показом тебя ждёт живая музыка на пианино, которая погрузит в тёплую и немного волшебную атмосферу. 19-30 – сбор гостей и музыкальная часть. 20-00 – начало. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия. Вопросы в тг – @edva_znakomi