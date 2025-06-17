Киноужин: «Невероятная» (2019)
Большой Козловский переулок, 13/17
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. 37 минут тотальной красоты и обсуждение картины с фотографом Ольгой Тупоноговой-Волковой. О короткометражке: Нью-Йоркская писательница Франческа на одном из светских приемов случайно видит давнюю картину своей матери-художницы, и это давно забытое произведение будит в ней настоящий калейдоскоп воспоминаний. Тогда Франческа отправляется к матери в Италию, где её детские игры с красками, тканями и тенями вновь оживают в стенах родного дома. В меню вечера: домашние галеты со свежими овощами с рынка, parmigiana di melanzane и клубничный тирамису, а также приветственный бокал вина и другие напитки. Вопросы в Телеграме – @edva_znakomi
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