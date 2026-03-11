Пересматриваем фееричный криминальный триллер от одного из режиссеров «Марти Великолепного»: лучшая роль Адама Сэндлера и Джулия Фокс в своем прайме. Обязательно к просмотру перед «Марти Великолепным»! Картину сняли братья Сэфди, а Марти — уже сольная работа Джоша Сэфди. И да, это снова студия A24, которая как никто умеет открывать миру уже привычных актеров. Это редкий случай, когда «инди» звучит как адреналиновый боевик: ставки, крики, хаос, и ни секунды тишины. Адам Сэндлер — в роли большого драматического актера и великолепный дебют Джулии Фокс. Ювелир и азартный игрок Говард Рэтнер достаёт редкий необработанный опал и мечтает провернуть «сделку века». Он погряз в долгах, закладывает своё имущество и вынужден вертеться как белка в колесе ради выживания. Но всё, что он делает, только приближает его к катастрофе. Пристегнись: это фильм, после которого многие окончательно поняли, что Адам Сэндлер умеет быть не только комиком. Темп картины такой «Марти Великолепным», покажется тебе slow motion — тревожникам входить с осторожностью и бокалом. Это кино тебе точно захочется обсудить, особенно с Ренатом Газизовым, кинокритиком и автором канала «Тёмная комната». Фильм показывают в оригинале с русскими субтитрами. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 welcome drink