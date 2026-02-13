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Киноужин «Мои черничные ночи»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Романтический дебют Вонга Кар-Вая с молодыми Норой Джонс, Джудом Лоу и Натали Портман. О фильме: Элизабет страдает от разбитого сердца и каждый вечер приходит в одну нью-йоркскую забегаловку – болтать с владельцем (Джуд Лоу) и есть blueberry pie. Этот пирог никто никогда не заказывает, он всегда остается в конце дня. Спасаясь от одиночества, она срывается в путешествие по Америке, работает официанткой, устраивается в казино. Возвращается в Нью-Йорк и снова приходит за пирогом… Фильм дивной красоты и завораживающей музыки, как и все у Кар-Вая. По-гонконгски влажная атмосфера непроявленного желания, атмосфера, настроение, полутона. Идеальный романтический вечер накануне романтического вечера. Фильм демонстрируется в оригинале с русскими субтитрами. В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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