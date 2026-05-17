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Киноужин: «Мать Мария»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Поп-драма, перетекающая в хоррор. Практически «Дьявол носит Прада», но с призраками и экзистенциальным кризисом. Поп–звезда в поисках платья и на грани срыва. В центре сюжета — болезненные отношения культовой поп-дивы Мэри (Энн Хэтэуэй) и её бывшей подруги и модельерши Сэм (Микейла Коул), которые снова пересекаются накануне триумфального возвращения певицы на сцену. Драматический триллер о власти, зависимости и творческой эксплуатации от Дэвида Лоури, режиссёра «Легенды о Зеленом рыцаре». Вечно молодая Энн Хэтэуэй в роли Матери Марии. Между главными героинями — невероятная химия. Сама постановка — почти театральная. А песни для вымышленной поп-певицы написали настоящие хитмейкеры Джек Антонофф, Charli XCX и FKA twigs. Смотрим амбициозный авторский релиз от студии А24 в оригинале с русскими субтитрами. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 welcome drink

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