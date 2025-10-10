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Киноужин «Маленькие женщины» (2019)

Старосадский переулок, 5/8с2

Начало:

Завершение:

1990₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Полноценный ужин, декор, разбор фильма, просмотр в оригинале с субтитрами, интерактив с призом, плёночные фотографии и антураж в усадьбе 18 века в центре Москвы. Фильм рассказывает о взрослении четырёх непохожих друг на друга сестёр. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни. Бронь мест в ТГ.

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