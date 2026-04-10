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Про событие
Трогательная и очень человечная история об отношениях внутри разведенной семьи – вместо соперничества две абсолютно разные женщины учатся уважать, понимать и искренне поддерживать друг друга ради любви к детям. Показывают в оригинале с русскими субтитрами *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток
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