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Киноужин: «Корсаж» (2022)

Едва Знакомы 5.0, Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Императрица Австрийская, легендарная принцесса Сисси, всегда славилась красотой и стилем, задававшим модные тенденции в кругах высшего света. В Рождество 1877 года императрице исполняется 40 лет, и теперь она официально считается стареющей женщиной. Тогда Елизавета разворачивает хитроумную борьбу за свой блистательный образ. Меню: пармезан, миндаль, вяленые томаты, домашние мясные лазаньи, фисташковый тирамису, приветственный бокал вина и любимый гречишный чай. Вопросы в тг – @edva_znakomi

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