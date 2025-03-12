О фильме: Императрица Австрийская, легендарная принцесса Сисси, всегда славилась красотой и стилем, задававшим модные тенденции в кругах высшего света. В Рождество 1877 года императрице исполняется 40 лет, и теперь она официально считается стареющей женщиной. Тогда Елизавета разворачивает хитроумную борьбу за свой блистательный образ. Меню: пармезан, миндаль, вяленые томаты, домашние мясные лазаньи, фисташковый тирамису, приветственный бокал вина и любимый гречишный чай. Вопросы в тг – @edva_znakomi