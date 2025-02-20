О фильме: Случайная встреча на улицах Копенгагена перевернула жизнь Иды и Сандера. Растворившись друг в друге, они изолируются от всего мира. Когда Ида неожиданно пропадает, Сандер оказывается главным свидетелем и подозреваемым. Из его воспоминаний пазл за пазлом складывается завораживающая и пугающая история их любви. Ему придется заново прожить ее, чтобы приблизиться к тайне исчезновения девушки. Пока на датском, русские субтитры. Меню: баклажаны parmigiana, хлебно-cырно-оливковая тарелка, домашний брауни со сливками, привественный бокал вина и гречишный чай. Перед показом тебя ждёт живая музыка на пианино, которая погрузит в тёплую и немного волшебную атмосферу. 19-30 – сбор гостей и музыкальная часть. 20-00 – начало. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия. Вопросы в тг – @edva_znakomi