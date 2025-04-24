О фильме: Злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Девушка-бабушка бежит из города, куда глаза глядят, и встречает удивительный дом на ножках, где знакомится с могущественным волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар. Меню: овощи гриль с кремом из васаби, сливочная лазанья и матча-тирамису. Вопросы в тг – @edva_znakomi