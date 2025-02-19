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Киноужин: «Ходячий замок» (2004)

Едва Знакомы 5.0, Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Девушка-бабушка бежит из города куда глаза глядят и встречает удивительный дом на ножках, где знакомится с могущественным волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар. Пока на японском, русские субтитры. Меню: японские панкейки со страчателлой, с муссом дорблю и грецким орехом, с вялеными томатами и кешью, онигири с разными начинками, фисташковый ленивый тирамису, приветственный бокал вина и гречишный чай. Перед показом тебя ждёт живая музыка на пианино, которая погрузит в тёплую и немного волшебную атмосферу. 19-30 – сбор гостей и музыкальная часть. 20-00 – начало. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия. Вопросы в тг – @edva_znakomi

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