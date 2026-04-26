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Новую версию «Грозового перевала» сняла оскароносная британка Эмиральд Феннел. Сюжет основан на готическом романе 1847 года, но сама режиссёр говорила, что не может назвать свой фильм экранизацией «Грозового перевала» в буквальном смысле. Мистер Эрншо привозит в поместье сироту Хитклиффа, тот растёт вместо с его дочерью Кэтрин. Хитклифф любит Кэтрин, Кэтрин любит Хитклиффа. Кэтрин выходит за богатого соседа, потому что Хитклифф ей не пара. Хитклифф покидает дом. Хитклифф возвращается… Вместо мрачной истории о разрушительной страсти, мести и классовом неравенстве – все ещё мрачная, но всё же история о любви. Саундтрек от Charli XCX. Костюмы не из той эпохи, герои не соответствуют описаниям из книги. Джейкоб Элроди (Хитклифф) слишком белокожий, Марго Робби – слишком взрослая для Кэтрин. И всё же между героями сумасшедшая химия, которая вылилась далеко за пределы съёмочной площадки. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 welcome drink
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