Пересматривают рецепт счастья от Элизабет Гилберт: учатся чистому, беззастенчивому гастрономическому гедонизму в Риме («Ешь»), ментальному покою и духовным практикам в Индии («Молись») и, наконец, балансу и принятию новой страсти на Бали («Люби»). С Джулией Робертс, Хавьером Бардемом, неаполитанской пиццей, джунглями Убуда и благословением от настоящего балийского целителя Кетута. Показывают в оригинале с русскими субтитрами. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток