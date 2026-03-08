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Киноужин: «Блондинка в законе»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Вера в себя, девочки, никогда не выйдет из моды. Просмотр поп-культурной классики с Риз Уизерспун. Красотку Эль Вудс недооценивает парень, и она поступает на юрфак, чтобы доказать ему, что она не пустышка. Блондинка, да и ещё и вся розовом — в Гарварде её воспринимают как декорацию. Но Элль учится, находит друзей, проходит стажировку у известного профессора и постепенно понимает: она здесь не ради бывшего, а ради себя. Добрая, лёгкая, бодрящая девичья комедия, которую можно пересматривать бесконечно. Фильм показывают в оригинале с русскими субтитрами. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 welcome drink

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