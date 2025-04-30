Киноужин: «Арман» (2024)
Большой Козловский переулок, 13/17
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Известную актрису Элизабет срывает с репетиции тревожный звонок из школы, где учится её шестилетний сын Арман. В пустых классах разворачивается зловещее противостояние, но о детях быстро забывают — ведь у взрослых есть свои тайны и желания, а в огласке не заинтересован никто. Элизабет предстоит добиться правды и не дать одержимости и зависти разрушить жизнь её семьи. Меню: сытные сморреброды с самыми разными начинками, запечённый бэби-картофель, фрикадельки, рыбные деликатесы, датская выпечка и пироги. С собой гости получат булочки или печенье. После просмотра фильма будет обсуждение для всех желающих. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Вопросы в тг – @edva_znakomi
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