Специальный показ фильма на языке оригинала с русскими субтитрами «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. «Киносёрфинг» — это кинопрограмма, которую совместно запустили издательство «Бомбора» и сеть кинотеатров «Москино». Здесь смотрят важные премьеры, а потом обсуждают их с авторами книг издательства. «Сущность» режиссёра Дилана Саутерна — это психологическая драма с элементами хоррора, в которой сверхъестественное призвано не напугать зрителя, а стать способом поговорить о человеческих переживаниях и горе. В центре сюжета — история семьи, оказавшейся под давлением невидимой силы, питающейся их внутренними страхами и негативными чувствами. Фильм представит Иван Афанасьев — кинокритик и автор издательства «Бомбора», а после показа состоится совместное обсуждение картины с Галиной Бобряковой — врачом-нейробиологом, MCC ICF, автором издательства «Бомбора».