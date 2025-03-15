О фильме: История дружбы двух ведьм из страны Оз — злой Эльфабы и доброй Глинды. Обсуждение культурного значения фильма, его секретов создания и скрытых подсказок-отсылок к оригинальной истории Волшебника из страны Оз вместе с экспертом по американским мюзиклам и основательницей VoiceWork, Светланой Орел. Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами с проектора. Стоимость: тариф Early bird — 2800 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3300 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и 1 welcome drink.