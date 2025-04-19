Кинопоказ оскароносного кино проходит совместно с дегустацией китайского чая. О фильме: После закрытия завода по производству гипсокартона в январе 2011 года 60-летняя женщина Ферн остаётся без работы и средств к существованию. Погрузив свой небогатый скарб в фургон, Ферн становится современным кочевником — одной из людей, путешествующих из штата в штат в поисках сезонного заработка. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».