Кинопоказ «Земля кочевников» (2020) + чайная церемония
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кинопоказ оскароносного кино проходит совместно с дегустацией китайского чая. О фильме: После закрытия завода по производству гипсокартона в январе 2011 года 60-летняя женщина Ферн остаётся без работы и средств к существованию. Погрузив свой небогатый скарб в фургон, Ферн становится современным кочевником — одной из людей, путешествующих из штата в штат в поисках сезонного заработка. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».
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