О фильме: После смерти мужа-археолога Лоретта Сейдж спряталась от общества и стала писать довольно популярные любовно-приключенческие романы. События в них разворачиваются в экзотических местах, а спутником главной героини неизменно выступает красавец Дэш, которого на обложках книг воплощает модель Алан — мечта всего фандома. После презентации очередного бестселлера Лоретту внезапно похищает эксцентричный миллиардер, уверенный, что она сможет расшифровать древние надписи и привести его к сокровищам затерянного города из её последней книги. Алан случайно становится свидетелем похищения и, решив доказать, что может быть героем и в реальной жизни, вместе с ассистентками писательницы разрабатывает спасательную операцию и сам отправляется Лоретте на выручку. Бронь по телефону.