Знаменитый мюзикл с Одри Хепберн про то, как стать «лицом» гламурного журнала будучи продавцом в книжном магазине. О фильме: История о том, как трогательная продавщица из книжного магазинчика Джоанна стала «лицом» гламурного журнала мод. И помог ей в этом фотограф того же журнала Дик. Джоанна согласилась на эту авантюру только из-за профессора Фластера, проповедующего сомнительные ценности, но, тем не менее, собравшего поклонников из многих стран. Забронировать место по номеру телефона: +8 (901) 762-16-50