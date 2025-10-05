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Кинопоказ: «Забавная мордашка»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Знаменитый мюзикл с Одри Хепберн про то, как стать «лицом» гламурного журнала будучи продавцом в книжном магазине. О фильме: История о том, как трогательная продавщица из книжного магазинчика Джоанна стала «лицом» гламурного журнала мод. И помог ей в этом фотограф того же журнала Дик. Джоанна согласилась на эту авантюру только из-за профессора Фластера, проповедующего сомнительные ценности, но, тем не менее, собравшего поклонников из многих стран. Забронировать место по номеру телефона: +8 (901) 762-16-50

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