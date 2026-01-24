Культовое экспериментальное аниме Мамору Осии в новейшей 4К-реставрации, показанной на Каннском кинофестивале в 2025 году. О фильме: По пустынному постапокалиптическому миру странствует маленькая девочка. Она верит, что из яйца, которое она бережно охраняет, должен вылупиться ангел, принеся новую надежду человечеству. Однажды она встречает мальчика, который хочет узнать, что находится внутри яйца. Он верит, что Бог послал на человечество потоп, а выжившее на Ковчеге человечество уже не помнит, зачем оно существует. «Яйцо ангела» — это анимационный эксперимент Мамору Осии и Ёситаки Амано, рождённый из набросков и концепций, а не готового сценария. Фильм сочетает элементы фэнтези, научной фантастики и стимпанка, передавая свои темы не через сюжет или диалоги, а через поэтичный видеоряд и ритм изображений. Контраст между фигурами персонажей и монохромными фонами создаёт тревожную, загадочную атмосферу. Именно в этой недосказанности и визуальной поэзии кроется его очарование — это чистая анимация, обращающаяся к зрителю на интуитивном уровне. Фильм демонстрируется на японском языке с русскими субтитрами.