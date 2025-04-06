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Кинопоказ «Всё везде и сразу» (2021)

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: В жизни Эвелин царит бардак. Она никак не может составить налоговый отчёт, пожилой отец постоянно требует внимания, муж витает в облаках, а ещё и дочка добавляет проблем своей личной жизнью. Во время визита в налоговую всё запутывается ещё сильнее — оказывается, Эвелин может скакать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. И теперь, в полнейшем хаосе, женщине придётся противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную. Двери на киносеанс откроют в 19:00.

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