Фильм китайского визионера Би Ганя о кино как машине сновидений и его столетней истории. Премьера картины состоялась на 78-м Каннском кинофестивале, где получила специальный приз жюри. О фильме: В мире, где человечество разучилось видеть сны, есть существо (Джексон И), все еще способное погружаться в сновидения, и есть женщина (Шу Ци), которая умеет воспринимать его грёзы. Герои появляются в разных обличьях и эпохах, каждая новая глава — это путешествие по стилям и жанрам кино, и каждая из этих глав соотнесена с одним из способов восприятия — зрением, слухом, вкусом. Именно опыт чувственного восприятия, разделенный всеми людьми, а не сюжет связывает истории внутри фильма воедино. Би Гань исследует кино как пространство памяти и воображения, используя нелинейное время. Его метод, ранее отражённый в «Кайлийской меланхолии» и «Долгом дне», основан на размытии грани между реальностью и внутренним миром. В «Воскрешении» сон — это не просто тема, а способ восприятия, вовлекающий зрителя. Фильм не стремится к однозначным трактовкам; режиссёр акцентирует погружение в чувственный опыт (аффекты), а не поиск смыслов. Фильм демонстрируется на китайском языке с русскими субтитрами.