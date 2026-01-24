ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кинопоказ: «Воскрешение»

Музей современного искусства «Гараж»
ул. Крымский Вал, 9, стр.32

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм китайского визионера Би Ганя о кино как машине сновидений и его столетней истории. Премьера картины состоялась на 78-м Каннском кинофестивале, где получила специальный приз жюри. О фильме: В мире, где человечество разучилось видеть сны, есть существо (Джексон И), все еще способное погружаться в сновидения, и есть женщина (Шу Ци), которая умеет воспринимать его грёзы. Герои появляются в разных обличьях и эпохах, каждая новая глава — это путешествие по стилям и жанрам кино, и каждая из этих глав соотнесена с одним из способов восприятия — зрением, слухом, вкусом. Именно опыт чувственного восприятия, разделенный всеми людьми, а не сюжет связывает истории внутри фильма воедино. Би Гань исследует кино как пространство памяти и воображения, используя нелинейное время. Его метод, ранее отражённый в «Кайлийской меланхолии» и «Долгом дне», основан на размытии грани между реальностью и внутренним миром. В «Воскрешении» сон — это не просто тема, а способ восприятия, вовлекающий зрителя. Фильм не стремится к однозначным трактовкам; режиссёр акцентирует погружение в чувственный опыт (аффекты), а не поиск смыслов. Фильм демонстрируется на китайском языке с русскими субтитрами.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Киноклуб x Summer Punch
Киноклуб x Summer Punch

Бесплатно

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

по подписке
Док станция. Сказка / Сила сигнала
Док станция. Сказка / Сила сигнала
по подписке
О-Фест (O-Fest)
О-Фест (O-Fest)
по подписке
Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах
Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах
по подписке
Осень в доме Нирнзее
Осень в доме Нирнзее

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста