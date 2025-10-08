Кинопоказ «Ван Гог. С любовью, Винсент» + чайная церемония
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Камерный кинопоказ за чашкой китайского чая и уютным обсуждением. «Ван Гог. С любовью, Винсент» — первая в мире полностью нарисованная масляными красками картина. Перед тобой оживут мазки кисти великого художника — и вместе с ними его боль, сомнения и стремление к свету. Это история о человеке, который видел мир иначе, превращая страдание в искусство, а одиночество — в красоту. Погрузишься в вихрь красок, эмоций и вопросов, которые не теряют силы: где проходит грань между безумием и гением, и что значит по-настоящему жить ради творчества? Запись в VK
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