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Кинопоказ: «Унесённые призраками»

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Тихиро с мамой и папой переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждёт великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

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