Кинопоказ: «Унесённые призраками»
Котельническая наб., 1/15
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Тихиро с мамой и папой переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждёт великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
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