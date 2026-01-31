Полнометражный приквел новаторского сериала 1990-х. Дэвид Линч погружается в двойную жизнь Лоры Палмер, чтобы расследовать тёмную сторону вымышленной американской глубинки. О фильме: Твин Пикс — благополучный город в живописной долине штата Вашингтон, где в старших классах средней школы учится Лора Палмер. Днём — королева красоты и всеобщая любимица, по ночам Лора работает в местном борделе и употребляет кокаин. Двойная жизнь затягивает Лору, наркотики делают уязвимой, граница между искренностью и притворством стирается. Лора видит осознанные сны, которые записывает в дневник, и через эти сновидения ей открывается тайна личности человека, который много лет её терроризировал. Девушка не хочет поддаваться темным силам, которые стоят за преследователем, за что ее жестоко убивают. Возвращаясь к реальности Твин Пикса спустя два года после выхода сериала, Линч игнорирует кульминацию в финале второго сезона (третий сезон вышел только в 2017 году) и обращается к некоторым обстоятельствам жизни и смерти персонажа, без которого была бы невозможна главная интрига сериала. Кто убил Лору Палмер? Этим вопросом задавались все, и, исходя из логики художественного мира, ответ на него далек от очевидности. В приквеле Линч уделяет меньше внимания идиллической американе, и больше — тёмному, потустороннему, мистическому. Жуткое очарование Твин Пикса было бы невозможно без Шерил Ли в роли Лоры Палмер, Кайла Маклахлена, сыгравшего агента Купера, Дэвида Боуи в роли путешествующего в потустороннем мире агента Филлипа Джеффриса, и, наконец, самого Дэвида Линча, их глухого шефа ФБР. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.