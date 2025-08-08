Спецпоказ в рамках программы «Анатомия ужаса. Взгляд на женскую телесность в кино». После показа пройдёт обсуждение с Александрой Ласточкиной — художником по гриму. Работала над фильмом «Чистый лист», выпускница программы «Художник по гриму» Московской школы кино. О фильме: «Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя?»... Уникальный препарат «Субстанция» сделает тебя моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс (Деми Мур) осталась в прошлом, хоть она всё ещё ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Но, когда её шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью (Маргарет Куолли). Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать… Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.