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Оживили воспоминание: воскресенье, завтрак, детское кино на СТС! Забытый трогательный фильм от создателей «Короля и Льва» про маленького говорящего мышонка. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру: +7(901)762-16-50
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