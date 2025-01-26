О фильме: Юный Винсент и его отец Томас управляют лучшей стеклодувной мастерской в стране. Размеренная жизнь семьи стремительно меняется с появлением в городе влиятельного полковника и его дочери Эллиз — талантливой скрипачки. Между Винсентом и Эллиз зарождается симпатия, которая встречает сопротивление отцов, чьи взгляды на жизнь абсолютно различаются. Влюбленных ждут нелегкие испытания, но чувства и магия искусства творят волшебство. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Катя Комарова. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.