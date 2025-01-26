Кинопоказ «Стеклодув» (2024) с кинокритиком
Котельническая наб., 1/15
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
О фильме: Юный Винсент и его отец Томас управляют лучшей стеклодувной мастерской в стране. Размеренная жизнь семьи стремительно меняется с появлением в городе влиятельного полковника и его дочери Эллиз — талантливой скрипачки. Между Винсентом и Эллиз зарождается симпатия, которая встречает сопротивление отцов, чьи взгляды на жизнь абсолютно различаются. Влюбленных ждут нелегкие испытания, но чувства и магия искусства творят волшебство. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Катя Комарова. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
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