О фильме: Жил да был в сказочном государстве большой зелёный великан по имени Шрэк. Жил он в гордом одиночестве в лесу, на болоте, которое считал своим. Но однажды злобный коротышка — лорд Фаркуад, правитель волшебного королевства, безжалостно согнал на Шрэково болото всех сказочных обитателей. И беспечной жизни зеленого великана пришел конец. Но лорд Фаркуад пообещал вернуть Шрэку болото, если великан добудет ему прекрасную принцессу Фиону, которая томится в неприступной башне, охраняемой огнедышащим драконом. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру: +7(901)762-16-50