О фильме: Представь себе, что ты вдруг начинаешь понимать, что все вокруг тебя — декорации, а люди — актёры, притворяющиеся теми, кем они тебе кажутся. Весь твой мир оказывается большим телесериалом, где ты исполняешь главную роль, даже не подозревая об этом. Вся твоя жизнь — результат работы автора телешоу, которое вот уже тридцать лет смотрит вся планета, начиная с момента твоего рождения. В такой ситуации оказался Труман, главный герой картины. Бронь по телефону.