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Кинопоказ «Шоу Трумана»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: Представь себе, что ты вдруг начинаешь понимать, что все вокруг тебя — декорации, а люди — актёры, притворяющиеся теми, кем они тебе кажутся. Весь твой мир оказывается большим телесериалом, где ты исполняешь главную роль, даже не подозревая об этом. Вся твоя жизнь — результат работы автора телешоу, которое вот уже тридцать лет смотрит вся планета, начиная с момента твоего рождения. В такой ситуации оказался Труман, главный герой картины. Бронь по телефону.

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