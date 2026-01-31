Загадочный культовый неонуар Дэвида Линча о подменах, двойниках и тотальной иррациональности происходящего. О фильме: Однажды в дом саксофониста Фреда Мэдисона, безумно ревнующего свою жену Рене и подозревающего её в измене, поступает странный звонок, затем — анонимно приходят VHS-кассеты. На записях пара заснята в собственном доме, а на последней Фред показан рядом с истерзанным телом Рене. Фреда обвиняют в убийстве жены, и он оказывается в камере смертников, но на утро полицейские обнаруживают на его месте совсем другого человека — молодого автомеханика Пита Дейтона. При работе над сценарием с Барри Гиффордом Дэвид Линч вдохновлялся делом О. Джей Симпсона. Линча поразила внешняя невозмутимость обвиняемого, что перекликается с ключевыми темами фильма: раздвоением личности и иррациональной жестокостью. В отличие от системы правосудия, стремящейся всё рационализировать, Линч исследует тотальную иррациональность и принципиальную неразрешимость тайн — даже при наличии свидетелей. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.