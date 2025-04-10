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Кинопоказ сериала «Офис» + мини-лекция

РанДом Культуры, Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Мини-лекция о том, что сделало «Офис» главным комедийным сериалом нулевых, и почему он все ещё актуален и хорош, а также об эволюции изображения офисного пространства в кино и сериалах. Гости увидят несколько эпизодов и смогут обсудить свои впечатления. О сериале: Трудовые будни небольшого регионального офиса крупной компании, обитатели которого целыми днями должны терпеть закидоны своего непутёвого босса. Регистрация через Телеграм - @korangar

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