Мини-лекция о том, что сделало «Офис» главным комедийным сериалом нулевых, и почему он все ещё актуален и хорош, а также об эволюции изображения офисного пространства в кино и сериалах. Гости увидят несколько эпизодов и смогут обсудить свои впечатления. О сериале: Трудовые будни небольшого регионального офиса крупной компании, обитатели которого целыми днями должны терпеть закидоны своего непутёвого босса. Регистрация через Телеграм - @korangar