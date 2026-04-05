«Сенсация» — одна из самых лёгких и при этом интересных работ Вуди Аллен, где магия, журналистика и убийство складываются в изящную комедийную головоломку. Что делать, если сенсация буквально находит тебя… даже после смерти? Вместе с героиней Скарлетт Йоханссон и фокусником-аферистом в исполнении самого Аллена окажешься в центре абсурдного расследования, где сочетаются юмор и интрига. На лекции поговорят о том, как Аллен работает с жанром детектива и превращает его в романтическую комедию, разберут его фирменный стиль и выяснят, почему даже самые лёгкие фильмы Аллена на самом деле говорят о страхе, человеческих слабостях и любви. Фотографии гостей на плёнку после показа входят в стоимость билета. Запись в ТГ