Тот случай, когда мрачный триллер становится настоящей классикой и не теряет своей силы и по сей день. Семь — это история двух детективов и серии изощрённых преступлений, которые базируются на смертных грехах. Фильм погружает в тревожный, вязкий мир, где зло кажется почти осязаемым. Перед показом расскажут, как визуальный стиль и постоянная темнота создают ощущение безысходности, о дожде, который работает на создание атмосферы, и о том, как режиссёр выстраивает напряжение без лишних эффектов. Бесплатный попкорн всем зрителям.