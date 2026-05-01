Просмотр фильма + мини-лекция о том, как Дэмьен Шазелл с помощью цвета, света и движения камеры превращает Лос-Анджелес в пространство джазовой сказки, где реальность и грёзы сливаются в один танец. О фильме: Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения. Бесплатный попкорн всем зрителям.