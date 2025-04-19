О фильме: Семейная пара, которой надоела городская суета, покупает загородный дом и переезжает в тихое место. Но их размеренная жизнь превращается в сущий кошмар, когда к ним каждый день — ровно в 4 часа дня — начинает приходить странный сосед. Фильм идёт в оригинале с русскими субтитрами. Приглашённый гость, специалист по азиатскому кино Катерина Шутер представит картину зрителям.