Кинопоказ «Ровно в 4 после полудня» (2024)
Кутузовский пр-т 21
Начало:
Завершение:
850₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Семейная пара, которой надоела городская суета, покупает загородный дом и переезжает в тихое место. Но их размеренная жизнь превращается в сущий кошмар, когда к ним каждый день — ровно в 4 часа дня — начинает приходить странный сосед. Фильм идёт в оригинале с русскими субтитрами. Приглашённый гость, специалист по азиатскому кино Катерина Шутер представит картину зрителям.
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