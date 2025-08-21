ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кинопоказ «Рецепт счастья» с кинокритиком

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный показ картины «Рецепт счастья», торжественно открывшей прошедший в этом году Каннский кинофестиваль. Показ представит и обсудит Кириллом Артамоновым, кинокритик, автор Film.ru, КИНОТВ и телеграм канала «Усы Никандера». О фильме: Успешный шеф-повар Сесиль счастлива замужем и собирается исполнить мечту, открыв собственный ресторан в Париже. Но известие о том, что её отец перенёс сердечный приступ, заставляет её вернуться в родную деревню навестить семью. Здесь она вновь встречает мужчину, который был её юношеской любовью. Вдали от суеты столичной жизни, захваченная романтическими воспоминаниями, Сесиль начинает сомневаться в правильности своих решений. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста