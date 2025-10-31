Убитая девушка преследует гостей, пришедших в её дом. Жуткий японский хоррор, породивший культовую франшизу. О фильме: Много лет назад в этом доме произошла трагедия: мужчина убил жену, а судьба их шестилетнего сына Тосио неизвестна, мальчик исчез. Умирая, несчастная женщина прокляла убийцу и место, где она встретила смерть. Теперь яростный призрак несёт смерть всем, кто осмелился приблизиться к его владениям. Вход: покупка напитка на баре и бронь. Бронь в телеграме или по телефону.