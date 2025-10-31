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Кинопоказ «Проклятие» (2002)

Ладно
Мясницкая ул., 41, стр. 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Убитая девушка преследует гостей, пришедших в её дом. Жуткий японский хоррор, породивший культовую франшизу. О фильме: Много лет назад в этом доме произошла трагедия: мужчина убил жену, а судьба их шестилетнего сына Тосио неизвестна, мальчик исчез. Умирая, несчастная женщина прокляла убийцу и место, где она встретила смерть. Теперь яростный призрак несёт смерть всем, кто осмелился приблизиться к его владениям. Вход: покупка напитка на баре и бронь. Бронь в телеграме или по телефону.

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